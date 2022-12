A decisão de montar a mercearia veio justamente por causa da presença de água tratada na vila. Antônio conta que, antes da instalação do encanamento geral, a água vinha de um poço ligada às casas por gambiarras, o que tornava o líquido barrento e impróprio para consumo. “Não dava para usar para lavar minhas frutas e verduras. As pessoas não iam querer consumir um produto que era higienizado com água suja”, explica o comerciante.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Hoje, Antônio Melo consegue arrecadar por mês uma média de R$ 2 mil só com as vendas na mercearia. Com o que ganha, ele garante o sustento próprio e da esposa, e consegue manter pelo menos as contas básicas em dia. “O talão que eu pago dá no máximo uns R$ 50,00 no mês. É um valor bom comparado ao que a água limpa me permite juntar. É um dinheiro que é bem investido”, finaliza Antônio.

No meio do caminho havia canos expostos e água barrenta

Dizem que para quem tem disposição, nada é impossível. Mas nem sempre se propor a fazer algo com foco total é garantia de que mais na frente se terá um retorno. Cristiane Silva Santana, 47 anos, viveu na pele a experiência e se tornou prova de que nem toda a garra para trabalhar é suficiente quando não há condições básicas para que seu ofício seja feito.

Ela mora na Vila Nova Esperança há 10 anos e acompanhou de perto o processo de ocupação e regularização do espaço. Viveu as dificuldades e tentou enfrentá-las, mas no meio do caminho não havia exatamente uma pedra. Havia um encanamento exposto e frágil que transportava água barrenta. Uma água que mais faltava do que abastecia. Cristiane vive em um terreno com duas residências na Vila Nova Esperança: em uma casa ficam o filho e a família dele. Na outra vivem ela e outra filha.

O complemento de renda vinha dos serviços que Cristiane fazia como cabeleireira e manicure. Só que nem sempre havia água para atender aos clientes. O que começou com pequenos imprevistos se tornou transtornos enormes que acabaram impedindo-a de trabalhar.