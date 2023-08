NH-presentator Koen Bugter gaat op zoek naar de ziel van de regio via de grenzen van onze provincie. Hij start in Uitdam in Zaanstreek-Waterland en loopt langs de grens van tien Noord-Hollandse regio’s naar het eindpunt eiland Pampus in het Gooi. Hij ontmoet bijzondere mensen, ontdekt nieuwe plekken en duikt in de geschiedenis van de regio. En Koen wordt daarbij ook op de voet gevolgd door een lokale fotograaf. Dit keer is dat fotograaf Arie van den Hout in 't Gooi.

Fotograaf Arie van den Hout heeft zich gespecialiseerd in natuurfotografie. Op zijn vijftiende begon hij met fotograferen, inmiddels combineert hij zijn werk als natuurfotograaf en levenscoach onder andere ook in zijn eigen workshops: “Mindful fotograferen” en “Van registratie tot Expressie”.