“Esse ano o que me move é a gratidão. Eu estou com meus movimentos limitados, mas minha fé em Deus e minha vontade de ajudar ao próximo é que me movem. Eu sou perseverante e quero levar essa mensagem de perseverança a quem precisa. A gente precisar enfrentar as adversidades com alegria mesmo que as coisas pareçam muito difíceis. No fim, sempre a gente consegue”, finaliza dona Ivonete.

“Caminhar para ir ao encontro da Fraternidade”

A 27ª Caminhada da Fraternidade teve sua largada por volta das 18 horas do sábado (11). Mas antes dos caminheiros se unirem para percorrerem o trajeto até o Teresina Shopping pela Avenida Frei Serafim, receberam a mensagem proclamada durante a Santa Missa presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Verbalizando o amor, a alegria e a perseverança, Dom Jacinto fez um chamamento para que nossa fraternidade não se perca mesmo nos tempos mais sombrios.

"É algo que nos põe no caminho, porque a fraternidade não pode ficar parada esperando que os outros venham", diz Dom Jacinto.

“Alegria. É realmente uma alegria. A gente saber que pode retornar àquela prática que já era muito firmada na nossa Arquidiocese de Teresina e dos arredores. Hoje podemos caminhar com alegria e com entusiasmo porque nós temos uma mensagem e ela não pode calar. É uma mensagem de fraternidade e ela é universal para quem crê em Cristo e para quem não crê. Para católicos e não católicos. Essa mensagem nós chamamos aqui de Caminhada da Fraternidade. É algo que nos põe no caminho, porque a fraternidade não pode ficar parada esperando que os outros venham. Nós vamos ao encontro dela e o caminhar, nossos passos com amor dizem essa disposição de seguir”, afirmou Dom Jacinto.