NH-presentator Koen Burger gaat op zoek naar de ziel van de regio via de grenzen van onze provincie. Hij start in Uitdam in Zaanstreek-Waterland en loopt langs de grens van tien Noord-Hollandse regio’s naar het eindpunt eiland Pampus in het Gooi. Hij ontmoet bijzondere mensen, ontdekt nieuwe plekken en duikt in de geschiedenis van de regio. En Koen wordt daarbij ook op de voet gevolgd door een lokale fotograaf. Dit keer is dat fotograaf Danny Verbraak in Amsterdam.

De Amsterdamse Danny Verbraak richt zich met zijn foto’s vooral richt op de mensen in de stad. Naast dat hij graag op pad gaat met zijn camera in de aanslag, werkt hij als chef-kok in een restaurant.