Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral

“O preconceito me tirou muito. Me tirou de mim mesma até os 36 anos, me tirou meu pai, minha profissão e minha renda”. O relato da chef de cozinha Ana Vieira é um retrato de como o preconceito e a violência contra a população LGBT pode fazer com que viver esteja atrelado ao sofrimento. Viver não deveria doer. Contudo, em uma sociedade que insiste em marginalizar e violentar pessoas pela sua orientação sexual ou identidade de gênero, o fato de existir representa, paradoxalmente, um risco à própria vida.

Por isso, para as pessoas LGBTQIAP+, o processo de descoberta da sexualidade e do gênero é, muitas vezes, dolorido. Para Ana Vieira, essa descoberta iniciou ainda na infância, aos seis anos de idade, mas o preconceito, até dela mesma, fez com que a chef de cozinha suprimisse a sua sexualidade por mais de três décadas.

“Eu tinha um tipo de apego excessivo às minhas amiguinhas. As pessoas notavam, alguns pais de amiguinhas meio que evitavam a amizade delas comigo. Então, aprendi que era errado gostar de meninas daquele jeito tão empolgado. E suprimi isso. Na adolescência, após beijar uma mulher pela primeira vez, me vi com um furacão de desejo por mulheres, mas como não queria me aceitar como lésbica ou qualquer coisa que me tirasse da zona de conforto que eu achava que tinha, passei a ficar com homens, mesmo que isso me causasse sofrimento”, relata.

A chefe de cozinha Ana Vieira relata as dificuldades que enfrentou no processo de descoberta e aceitação - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

No ímpeto de tentar, de todas as formas, sufocar a sua sexualidade, Ana casou-se com um homem. Contudo, após oito anos de relacionamento, a chef de cozinha confessou ao marido a sua atração por mulheres e os dois se divorciaram. A angústia da separação, no entanto, não foi comparada ao afastamento do pai, quando este soube da sua sexualidade.

“Separei confessando ao meu marido que sentia atração por mulheres e ele contou pro meu pai, que era muçulmano. Meu pai parou de falar comigo e morreu um ano depois. Imagina o meu sentimento de culpa, de estar sendo castigada. Eu tinha acabado de conhecer meu pai, depois de uma vida buscando por ele. O perdi mais duas vezes, uma pro preconceito e depois pra morte. A partir dali, não houve mais volta para nossa relação. Acabou”, lembra emocionada.

Seis anos após o divórcio, Ana Vieira se permitiu se apaixonar por uma mulher e as duas começaram a namorar. No entanto, com o relacionamento, o casal passou a ser vítima de ataques homofóbicos. Para evitar serem vítimas de violência, as duas evitavam andar de mãos dadas nas ruas ou demonstrar afeto em público. Apesar disso, Ana Vieira, que na época era massoterapeuta, tomou coragem e decidiu se assumir para os clientes nas redes sociais. Foi então que ela teve outro baque. O fato de se assumir como uma mulher lésbica fez com que Ana perdesse mais de 60% da sua clientela.

Após assumir o relacionamento com uma mulher, Ana passou a sofrer ataques homofóbicos - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

“Eu morava em uma cidade muito conservadora na época e eu não estava preparada pra isso. Perdi dois terços dos meus clientes. Os maridos proibiam as esposas de serem atendidas por mim.. Estava empolgada por ter me descoberto. Estava descobrindo o que era o amor e o prazer pela primeira vez e não tinha a menor noção do peso que seria me assumir. Eu ganhava mais de R$ 6 mil por mês, morava em uma casa de frente para o mar e, de repente, passei a ganhar um salário mínimo. Me vi morando de favor e sendo enxotada ou despejada toda vez que descobriam a minha sexualidade”, rememora.

Aos 40, a chef precisou se reinventar, descobrir uma nova profissão e tocar a vida. Depois de todas as perdas e do preconceito que sofreu, Ana é sincera ao dizer que pensou em voltar para o armário e se arrepende de não ter buscado justiça por todas as violências que sofreu apenas por ser quem é.

“Eu quero ser feliz e quero que outras pessoas como eu sejam também. Só dá pra fazer isso batendo de frente com o preconceito, não cedendo a ele e deixando ele devorar quem eu sou. É triste pensar que qualquer um de nós pode ser morto a qualquer momento por isso, por nos acolhermos e e lutarmos por nós”, afirma a Ana Vieira.

Para a professora Gheyza Silva a autoaceitação também foi um processo longo e confuso. Ainda na adolescência, a professora conta que se percebeu sentindo atração por mulheres. Para tentar se encaixar no padrão heteronormativo, Gheyza relata que tentou se relacionar com homens, o que lhe gerou um intenso sofrimento.

Após anos de tentativas e se sentindo infeliz, a professora decidiu “sair do armário” e se aceitar como uma mulher lésbica. O que ela não esperava, no entanto, era que a exposição da sua sexualidade poderia desenhar um alvo nas suas costas e lhe fazer ser vítima de violência lesbofóbica.

“Não achava certo e muito menos normal me sentir dessa forma, demorou anos para aceitar ser a mulher que eu sou. Uma vez eu estava em um bar, conversando com um amigo e ele perguntou se eu não sentia falta do membro masculino e ficou horas me perturbando com isso. Outras pessoas já disseram que começariam a me tratar como homem, já que eu gosto de mulher. Até hoje, mesmo me assumindo para toda a minha família, meu pai disse para eu esperar ele morrer antes de levar alguém para casa. Isso faz com que eu me sinta incompreendida, incompleta, sozinha e inferior às minhas irmãs, que são heterossexuais e casadas”, revela.

Falta de legislação específica dificulta, mas não impede ações de combate à LGBTfobia

Muito se questiona sobre o fato de a violência contra a população LGBTQUIAP+ representar números mínimos em relação ao universo de ocorrências criminais registradas diariamente pelas forças policiais. As autoridades no assunto, no entanto, pontuam que não se trata de minimização de casos, mas mais de uma subnotificação devido à ainda deficiente produção de dados referentes a este público específico. Essa falta de dados pode se dar por diversos motivos: o medo da vítima de denunciar a violência, a descrença nas instituições ou até mesmo a falta de uma aparatos jurídicos específicos para amparar e identificar da forma correta essas vítimas de violência LGBTfóbica.

A própria ausência de uma legislação federal a respeito da violência contra LGBTQUIAP+ contribui para isso. É o que explica a promotora Myrian Lago, titular da 49ª Promotoria de Justiça do Piauí.