“Nós temos um casamento de 30 anos com a cidade. É uma licença social que só acontece quando ouvimos os problemas das comunidades e nos aproximamos dela. Estamos buscando modernizar e ampliar o sistema de esgoto em cada uma das zonas da capital, o que irá impactar positivamente no seu desenvolvimento”, reforça o diretor.

Para que realidades como a do Residencial Terra Prometida possa mudar, é necessário que o poder público ande de mãos dadas com a iniciativa privada e também se responsabilize a atuar no avanço do saneamento básico em Teresina. Sobre o assunto, Jacy Prado ressalta que, muitas vezes, o trabalho da Águas de Teresina é confundido com áreas que são de competência de outros setores. A empresa não é responsável, por exemplo, pelos serviços de drenagem e pavimentação. “Apesar do nosso setor ser água e esgoto, somos confundidos com outros serviços que muitas vezes não temos responsabilidade, mas escutamos e explicamos para a população da melhor forma”.

Com a cidade saneada, abre-se um leque de possibilidades que a elevam o desenvolvimento da cidade. A partir destes investimentos, Teresina caminha para se tornar "a primeira capital do Nordeste universalizada no quesito saneamento".

“Cuidar do saneamento é cuidar das pessoas e da natureza, preservando nossos recursos e tratando de maneira correta os dejetos. Queremos que a capital também seja referência em meio ambiente”, completa Jacy Prado.