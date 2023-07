NH-presentator Koen Bugter gaat op zoek naar de ziel van de regio via de grenzen van onze provincie. Hij start in Uitdam in Zaanstreek-Waterland en loopt langs de grens van tien Noord-Hollandse regio’s naar het eindpunt eiland Pampus in het Gooi. Hij ontmoet bijzondere mensen, ontdekt nieuwe plekken en duikt in de geschiedenis van de regio. En Koen wordt daarbij ook op de voet gevolgd door een lokale fotograaf. Dit keer is dat fotograaf Jaap Kroon in de regio Haarlem.

Fotograaf Jaap Kroon loopt de hele route met Koen mee. Hij ging ooit door een lastige periode maar heeft zijn leven door fotografie een positieve wending kunnen geven. Wandelen en fotograferen gaf hem de rust waar hij zo hard naar op zoek was. Nu reist hij stad en land af als professioneel fotograaf.